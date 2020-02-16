Марк Цукерберг призвал регулировать вредоносный контент в интернете. По его словам, Facebook ежедневно удаляет миллион фейковых аккаунтов

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг предложил регулировать вредоносный контент, распространяемый в интернете, сообщает Reuters.

«Я думаю, что должно быть регулирование вредоносного контента… Есть вопрос о том, какую основу вы используете для этого», — сказал Цукерберг, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, соцсети должна регулировать некая система, находящаяся между СМИ и телекоммуникационными компаниями. Цукерберг отметил, что телеком просто передает данные, «но вы не станете привлекать к ответственности оператора, если кто-то скажет что-то вредоносное по телефону». «Я действительно думаю, что мы должны быть где-то посередине», — сказал глава Facebook.

Цукерберг добавил, что в Facebook работает 35 тысяч человек, которые отслеживают контент соцсети. Ежедневно сотрудники компании и автоматизированные системы блокируют более одного миллиона поддельных учетных записей.

Соцсеть Facebook ранее столкнулась с критикой на фоне расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. Спецслужбы США полагают, что Россия пыталась повлиять на исход выборов с помощью постов в соцсетях. Москва это категорически отрицает.

Начиная с 2017 года, Facebook регулярно сообщает об удалении фальшивых учетных записей, предположительно связанных с Россией.