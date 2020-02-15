«Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках за нарушение правил финансового «фэйр-плей». Это один из самых дорогих клубов в мире

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на ближайшие два сезона отстранен от участия в еврокубках. Такое решение, сообщает BBC News, приняла Европейская федерация футбола (УЕФА) из-за «серьезных нарушений», связанных с раскрытием финансовых показателей. Также клубу назначен штраф — 30 миллионов евро.

Клуб обвиняется в том, что в 2012-2016 годах завышал спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял УЕФА неверную информации о безубыточности. Это считается грубым нарушением правил финансового . Оказывать помощь в расследовании, отметили в УЕФА, «Манчестер Сити» отказался.

С «Манчестер Сити», пишет BBC News, также могут быть сняты очки в английской Премьер-лиге, где действуют схожие с УЕФА правила наказания за финансовые нарушения.

«Манчестер Сити» нарушения не признает и намерен оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По оценкам The Daily Mail, пропуск двух сезонов в еврокубках будет стоить «Манчестер Сити» около 170 миллионов фунтов стерлингов.

По состоянию на 15 февраля, «Манчестер Сити» занимал второе место в чемпионате Англии. Команда выиграла два предыдущих чемпионата.

«Манчестер Сити» — один из самых дорогих футбольных клубов в мире. В ноябре 2019 года около 10% «Манчестер Сити» было продано за 500 миллионов долларов. Исходя из суммы сделки, весь футбольный клуб оценен в рекордные 4,8 миллиарда долларов.

В рейтинге самых дорогих клубов мира Deloitte Football Money League, опубликованном в январе, «Манчестер Сити» занимал шестую строчку. Его доходы в сезоне 2018/19 оценивались более чем в 610 миллионов евро.

Владельцем «Манчестер Сити» является City Football Group, почти 80% которой принадлежит Abu Dhabi United Group члену королевской семьи ОАЭ, шейху Мансуру бин Заиду Аль Нахайяну.