Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Во Франции умер 80-летний турист из Китая, зараженный коронавирусом, объявило французское министерство здравоохранения.

Это первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зарегистрированный на территории Европы.

По данным на утро 15 февраля, в Китае с середины декабря, когда началась вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 1523 человека. Общее число заразившихся в Китае — 66492 человека.

Власти России заявляли о двух пациентах с коронавирусом — гражданах Китая. К 12 февраля оба были выписаны из больниц.