Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг. Без его «золота» Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Международный союз биатлонистов (IBU) признал российского спортсмена Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.

Устюгов дисквалифицирован на два года, а все его результаты на соревнованиях с августа 2013 и до конца сезона 2013/14 года аннулированы.

В числе прочего, Устюгов и вся российская команда лишены золотой медали, полученной на Олимпиаде в Сочи за победу в мужской эстафете, где он бежал на втором этапе.

Без этого «золота» Россия теряет первое место в медальном зачете Игр в Сочи. На первое место выходит Норвегия.

Также IBU дисквалифицировал за допинг россиянку Светлану Слепцову, аннулировав ее результаты с середины 2013 года по середину 2014 года.

Устюгов закончил карьеру после Олимпиады в Сочи, Слепцова — в 2017 году. Оба спортсмена, сообщил ТАСС глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, будут оспаривать решение IBU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Решение о дисквалификации Устюгова и Слепцовой, как объяснил IBU, было принято на основании фактов нарушений, выявленных в Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее из-за допинговых нарушений уже были дисквалифицированы некоторые российские спортсмены, завоевавших медали на Олимпиаде в Сочи, а их результаты, соответственно, аннулированы.

В 2019 году стало известно, что изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории продолжали вносить и после того, как в 2015 году ее работа была временно приостановлена. Из-за манипуляций с данными допинг-проб в декабре 2019 года ВАДА отстранило Россию от международных соревнований еще на четыре года.