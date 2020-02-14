Путин помиловал двух приговоренных к семилетним срокам женщин. Обе заявляли о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Обе осужденные заявляли, что пытались защититься от домашнего насилия.

62-летняя Раиса Плетнева из Югры в 2016 году была приговорена к семи годам за убийство друга. По версии следствия, пара поссорилась, и Плетнева задушила друга платком, пишет «Медиазона». Плетнева, написавшая явку с повинной, заявляла, что в тот день ее сожитель был сильно пьян, оскорблял ее, избил и пытался задушить.

48-летняя Марина Чернышева в 2017 году была приговорена к семи годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство бывшего супруга. Как заявляла Чернышева, она ударила ножом бывшего мужа после того, как он начал оскорблять ее и бил ладонью по лицу. Чернышева вызвала скорую и оказала раненому первую помощь.

Третьим указом Путин помиловал Павла Петрашова 1990 года рождения. Приговор Петрашову был вынесен в 2018 году в Омской области за ДТП, в результате которого погиб человек.