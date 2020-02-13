Tesla отзовет 15 тысяч электромобилей Model X в США и Канаде из-за проблем с усилителем руля

Производитель электромобилей Tesla отзовет 15 тысяч внедорожников Model X в США и Канаде. Причиной стала проблема, которая может привести к потере контроля над усилителем руля и повысить риск аварии.

По данным Национального управления безопасностью движения на трассах США и министерства транспорта Канады, на которые ссылается Reuters, алюминиевые болты, используемые для крепления усилителя руля Model X, могут ржаветь и разрушаться. Неисправность пока не привела к авариям.

Tesla заявила, что коррозия болтов может встречаться у Model X в регионах с холодным климатом, где для борьбы с гололедом используют дорожные соли. Для устранения проблемы компания отзовет 15 036 внедорожников (14 193 в США и 843 в Канаде), выпущенных до середины октября 2016 года.

Владельцы Model X могут продолжать использовать свои автомобили, пока представители Tesla не свяжутся с ними. Компания подчеркнула, что даже при разрушении болтов из-за коррозии водитель не потеряет управление, но ему придется прикладывать больше усилий для поворота руля.

В марте 2018 года Tesla объявила об отзыве 123 тысяч электромобилей Model S в разных странах из-за возможной коррозии болтов усилителя руля.