Температура в Антарктике впервые в истории поднялась выше 20 градусов тепла

Ученые из Бразилии впервые зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне 20,75 градуса Цельсия, сообщает The Guardian. Такую температуру зарегистрировали 9 февраля на острове . Ученые назвали это значение «невероятным и аномальным».

Рекордный показатель почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове в январе 1982 года. Тогда воздух прогрелся до 19,8 градуса.

The Guardian отмечает, что полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией.

6 февраля на Антарктическом полуострове на станции Эсперанса зафиксировали температуру 18,3 градуса Цельсия, что стало историческим рекордом.

Повышение температуры в Антарктике может привести к ускоренному таянию льда в крупнейшем хранилище пресной воды в мире — здесь содержится до 60% воды в виде снега и льда.