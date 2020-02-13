Суд заочно арестовал бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца. Его обвиняют в растрате 34 миллиардов рублей

Басманный суд в Москве санкционировал заочный арест Бориса Минца — бывшего совладельца банка «Открытие» по делу о растрате 34 миллиардов рублей.

«Избрать в отношении Минца меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Минца на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», цитирует решение суда «Интерфакс».

Ранее суд заочно арестовал сыновей Минца — Дмитрия и Александра, которые также обвиняются в особо крупной растрате.

Борис, Дмитрий и Александр Минцы объявлены в международный розыск.

Дело о растрате 34 миллиардов рублей, фигурантами которого являются Минцы, завели в декабре 2018 года. Аналогичное дело за полгода до этого было возбуждено в отношении бывшего главы «Открытия» Евгения Данкевича.

В 2017 году компания Минца «О1 груп финанс» участвовала в сделках с банком «Открытие» — крупнейшим на тот момент частным банком России. Сделка, проведенная за 20 дней до начала санации банка, стала основой уголовного дела.