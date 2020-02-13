Суд в Петербурге приговорил 72-летнего уроженца Грузии к 14 годам по обвинению в госизмене

Санкт-Петербургский городской суд признал бывшего сотрудника Центрального конструкторского бюро в Севастополе Виктора Прозорова виновным в государственной измене. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Материалы дела Прозорова засекречены, но во время оглашения приговора стало известно, что в деле фигурирует «некий китайский разведчик». Как ранее писала «Фонтанка», в 2016 году Прозоров неоднократно ездил в командировки в Китай и Иран.

По решению суда у Прозорова конфисковали 53,5 тысячи долларов и его лимузин стоимостью три миллиона рублей.

Защита Прозорова намерена обжаловать решение суда. «Приговор очень строгий, в его случае фактически равен пожизненному», — сообщила адвокат Анна Бухарова.

Виктор Прозоров — уроженец Тбилиси 1948 года. По данным «Фонтанки», в советские годы он работал в конструкторском бюро «Черноморец» в Севастополе. После распада СССР Прозоров остался в Севастополе и получил гражданство Украины. Не позднее 2015 года он стал гражданином России.