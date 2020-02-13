Путин поддержал предложение гарантировать в Конституции рост зарплат

Президент России Владимир Путин поддержал предложение профсоюзов прописать в Конституции индексацию заработной платы, сообщается на сайте Кремля.

С такой идеей выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Шмаков предложил прописать индексацию зарплат в 75-й статье Основного закона наравне с повышением социальных пособий.

По мнению Шмакова, в дальнейшем «это можно регулировать, естественно, в зависимости от той экономической обстановки, которая у нас складывается».

«Да, справедливо, я согласен», — ответил на предложение Путин.

В январе Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права и усилить роль Госсовета.

Согласно опросу «Левада-центра», большинство россиян поддерживают следующие поправки в Основной закон: гарантия индексации пенсий (92%), приоритет Конституции над международным правом (84%) и гарантия минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума (83%).