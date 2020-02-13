Компания заняла первое место на пивном рынке России по итогам 2019 года, , бывшая бессменным лидером с 1996 года, заняла второе место, сообщают «Ведомости».

По данным «ВТБ Капитала», доля AB InBev Efes на рынке составила 28%, а доля «Балтики» — 27%.

Третьим по величине производителем пива в России стала голландская Heineken — ее доля на рынке составила 13,3%.