На пивном рынке России впервые за 24 года сменился лидер — «Балтика» уступила AB InBev Efes
Источник: Ведомости
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Компания AB InBev Efes заняла первое место на пивном рынке России по итогам 2019 года, «Балтика», бывшая бессменным лидером с 1996 года, заняла второе место, сообщают «Ведомости».
По данным «ВТБ Капитала», доля AB InBev Efes на рынке составила 28%, а доля «Балтики» — 27%.
Третьим по величине производителем пива в России стала голландская Heineken — ее доля на рынке составила 13,3%.