Три крупнейших в России производителя пива — «Балтика», Heineken и AB InBev Efes — решили выйти из Союза российских пивоваров (СРП). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сами компании.

Производители объяснили свое решение разногласиями с другими членами союза по поводу борьбы с нелегальным рынком, включая вопросы регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированных акцизов.

В союзе подтвердили наличие разногласий, добавив, что представители «Балтика», Heineken и AB InBev Efes покинули общее собрание СРП 11 февраля.

Несколько участников собрания рассказали, что самые серьезные споры вызвал вопрос о введении минимальной розничной цены на пиво. Большинство членов союза считают, что эта мера поможет в борьбе с нелегальным рынком, «Балтика», Heineken и AB InBev Efes не согласны.

Источник в одной из компаний — производителей пива пояснил, что крупные корпорации имеют возможность продавать свою продукцию значительно дешевле, чем небольшие производители, и поэтому не заинтересованы в введении минимальной цены.

В Союз российских пивоваров входят более 90 пивоваренных компаний. «Балтика», Heineken и AB InBev Efes являются самыми крупными, на них приходится около 70% производства в России.

В 2010 году СРП покинула компания «Очаково». Ее владелец Алексей Кочетов объяснял это тем, что многие производители экономят на солоде, и тем, что в СРП «доминируют западные компании, которым важна прибыль, а не традиции и качество производимых напитков».