Мэрию Москвы уведомили о проведении 29 февраля марша памяти Немцова

Организаторы «Марша Бориса Немцова» подали в мэрию Москвы официальное уведомление о проведении акции 29 февраля, сообщил в своем твиттере политик Илья Яшин.

Предполагается, что шествие посетят до 30 тысяч человек. Оно пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Ранее десятки общественных деятелей направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину по поводу марша — они заявили, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. В частности, на ней будут выдвинуты требования властям относительно конституционной реформы в стране.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Те, кто дал признательные показания во время расследования, отказались от них, объяснив признание давлением со стороны следствия. Заказчик преступления не установлен.