Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об опубликованных в соцсети «ВКонтакте» фотографиях застолья в колонии с участием Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова.

«Где вы роетесь в интернете? <…> Я буду тоже смотреть», — заявил Песков журналистам во время ежедневного брифинга.

«Вы все время что-то находите в интернете, что я впервые слышу», — добавил пресс-секретарь президента, предложив журналистам заранее присылать ему ссылки на материалы.

Фотографии, на которых Заур Дадаев вместе с другими осужденными сидит за накрытым столом, были опубликованы пользователем «ВКонтакте» Исламом Ироном в июле 2018 года. 12 февраля на снимки обратило внимание издание Scanner Project, а затем и другие СМИ.

В иркутской колонии номер 3, где до недавнего времени находился Дадаев, сначала заявили, что оснований для проверки нет. Однако затем Главное управление ФСИН по Иркутской области все же объявило, что проведет проверку.

12 февраля суд перевел Заура Дадаева на три года из колонии в тюрьму по ходатайству администрации ИК-3, жаловавшейся на постоянные нарушения со стороны заключенного. Адвокат Дадаева считает, что его подзащитного перевели из колонии, чтобы получить показания о заказчиках убийства Немцова.