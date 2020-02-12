Во «ВКонтакте» нашли фотографии застолья в колонии с участием Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова

Издание Scanner Project обнаружило в соцсети «ВКонтакте» фотографии застолья в иркутской ИК-3 с участием Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова.

Фото опубликовал пользователь Ислам Ирон в июле 2018 года. «На фотографиях Заур Дадаев находится в компании осужденных за накрытым столом», — пишет Scanner.

Обновлено: В ИК-3 изданию Mash сказали, что «Дадаев сидит на общих условиях»: «Он сидит в колонии строгого режима. Сейчас у них отбой — Заур спит. К нему нет никаких замечаний по поведению и дисциплине. Оснований для проверки нет».

Проект добавляет, что Дадаев в колонии, возможно, пользовался мобильным телефоном и интернетом: в его аккаунт на «Одноклассниках» последний раз заходили 8 июля 2018 года.

Суд в Иркутске 12 февраля перевел Заура Дадаева на три года из колонии в тюрьму по ходатайству администрации ИК-3. Колония, по данным «Росбалта», попросила о переводе Дадаева из-за постоянных нарушений. Адвокат говорил, что Дадаеву «приписывают нарушения» и хотят получить от него информацию о заказчиках убийства Немцова.

ИК-3 в Иркутске — колония для бывших силовиков, Дадаев служил во внутренних войсках МВД. В 2017 году суд признал его исполнителем убийства Немцова и приговорил к 20 годам лишения свободы.