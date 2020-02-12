В Тюмени следователь отпраздновал получение нового звания под крики «Жизнь ворам». СК начал проверку

Следственный комитет начал проверку из-за видео, на котором высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов отмечают повышение коллеги под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам».

Видеозапись, которую распространило издание «Новый день», была сделана в одном из тюменских ресторанов. Там присутствовали, в частности, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД области, его заместитель и другие высокопоставленные сотрудники — они собрались, чтобы отметить получение звания майора следователем Рафиком Аглиулиным.

Тюменские силовики пьют за АУЕ в ресторане грузинской кухни Новый Регион ТВ

Само видео, как сообщил «Новый день», снимал также присутствовавший на мероприятии ранее неоднократно судимый гражданин — он и кричал «Жизнь ворам» и «АУЕ».

Позже один из участников мероприятия рассказал радиостанции «Говорит Москва», что эти выкрики были шуткой. «Силовики гуляли, все же люди, вы же сами понимаете», — отметил он.