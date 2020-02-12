«Хабр» сообщил, что не передавал ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей

Администрация сайта не устанавливала оборудование для передачи информации в ФСБ России. Об этом говорится в записи руководителя отдела «Хабра» по работе с пользователями Алексея Шевелева.

Шевелев рассказал, что сайт не осуществляет автоматический обмен данными по принципу . По его словам, у компании нет «программно-аппаратного комплекса, подключенного каналом связи к пульту ФСБ».

Также администрация «Хабра» опубликовала информацию о запросах различных госслужб и правообладателей, поступивших с 2012 года в адрес сайта и других сервисов компании. За это время, согласно статистике, МВД, ФСБ, Роскомнадзор и ФСКН 28 раз запрашивали информацию о пользователях, в половине случаев, как утверждают в «Хабре», эти требования были отклонены.

В августе 2019 года, как показало расследование «Медузы», ФСБ России потребовала от десятков российских интернет-сервисов, в том числе «Хабра», «Авито» и Rutube, передать ведомству ключи для дешифровки переписки пользователей.

В феврале 2020 года стало известно, что «Хабр» перенес регистрацию юридического лица из России на Кипр.