«Хабрахабр» сменил юридическое лицо с российского на кипрское

Обновлено. Основатель «Хабрахабра» Денис Крючков пояснил, что перенос компании на Кипр связан с его желанием позиционировать проект как глобальный, а не как локальный российский. Он подчеркнул, что это изменение позволит упростить работу с клиентами, не являющимися резидентами РФ — по его словам, в последнее время их становится все больше.

Сообщество IT-специалистов «Хабрахабр» перенесло регистрацию юридического лица из России на Кипр. На это обратил внимание телеграм-канал «Эшер II».

Теперь при логине на сайт пользователям выдается сообщение о том, что с 7 февраля они заключают пользовательское соглашение с юрлицом «Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД», зарегистрированном в кипрской Никосии.

«Хабрахабр» — одно из наиболее популярных и авторитетных в России сообществ, где общаются программисты и другие работники IT-индустрии. Сайт был основан в 2006 году.

В реестр организаторов распространения информации «Хабрахабр» был внесен в 2014 году.