Facebook удалил десятки аккаунтов за вмешательство в дела Украины. Соцсеть считает, что они связаны с российской разведкой

Facebook удалил сеть из 78 аккаунтов, 29 сообществ и 11 публичных страниц, предположительно связанную с российской разведкой и созданную для вмешательства в дела других стран, прежде всего Украины. Об этом сообщается в блоге Facebook.

Сеть учетных записей, по данным соцсети, координировалась из России, администраторы групп пытались скрыть, что связаны между собой.

Аккаунты публиковали новости об Украине, ситуации в Крыму, а также о российской военной операции в Сирии.

Аккаунты были фейковыми, некоторые выдавали себя за жителей Украины или гражданских журналистов, чтобы связаться с украинскими политиками и другими публичными фигурами.

Facebook отметил, что не хочет, чтобы соцсеть использовали для манипулирования людьми. Администрация сервиса уточнила, что сеть аккаунтов удалили за характер их активности и нарушение политики соцсети против иностранного и государственного вмешательства, а не за содержание постов.

Соцсеть с сентября 2017 года регулярно отчитывается об удалении фейковых учетных записей, предположительно связанных с Россией.

Перед этим Facebook в США обвинили в том, что он проглядел рекламную кампании, которую, по данным Вашингтона, устроила Россия ради победы Дональда Трампа на президентских выборах.