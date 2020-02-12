«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта впервые выйдет в российский прокат

Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», снятый в 1981 году, впервые выйдет в российский прокат. Об этом «Медузе» сообщил прокатчик «Иноекино».

С 9 апреля картину можно будет посмотреть в кинотеатрах 50 городов в форматах 2К и 4К.

Фильм будет идти на английском языке с русскими субтитрами.

Мировая премьера картины «Бегущий по лезвию» состоялась в 1982 году.

Трейлер «Бегущего по лезвию» Movieclips Classic Trailers

В 2017 году вышел «Бегущий по лезвию 2049» — сиквел картины Ридли Скотта. Режиссером стал Дени Вильнев, снявший «Прибытие».