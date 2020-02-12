Издательство АСТ приостановило продажу книги о вреде прививок

АСТ приостановило продажу книги «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Об этом говорится в пресс-релизе издательства, поступившем в редакцию «Медузы».

Медики, научные журналисты и популяризаторы науки ранее раскритиковали АСТ из-за выхода книги о вреде прививок.

В издательстве отметили, что мнение редакции может не совпадать с мнением автора, кроме того, книга вышла с пометкой «Не является учебником по медицине».

Приостановку продаж АСТ называет «беспрецедентным шагом», который «не снимает всех вопросов и требует открытого обсуждения отраслевых и этических аспектов проблемы цензуры» в книгоиздательстве. Издательство пообещало организовать открытую дискуссию, время и место которой назовут в ближайшее время.

Книгу «Прививать или не прививать?» написал блогер из Израиля Антон Амантонио. Как сказано в аннотации, автор выяснил, что «нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин».

Предпродажи книги начались 9 февраля, весь тираж (две тысячи экземпляров) раскупили за сутки, сообщает «Медвестник». Блогер сказал порталу, что заинтересовался темой прививок после рождения дочери. Он уверен, что его взгляды на вакцинацию «были поддержаны тысячами людей, среди них сотни врачей и ученых».

Сообщая о выходе книги в своем фейсбуке, Амантонио написал: «Рано или поздно вся массовая вакцинация будет признана мракобесием и уйдет в небытие, как лоботомия или лечение мышьяком».