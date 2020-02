Entertainment Weekly: фильм «Хищные птицы» переименовали в прокате из-за низких сборов

Студия Warner Bros. сменила название фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) на «Харли Квинн: Хищные птицы» (Harley Quinn: Birds of Prey) после неудачного старта в прокате. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Как предполагает издание, таким образом студия рассчитывает повысить интерес аудитории, подчеркнув, что фильм — именно о Харли Квинн.

Супергеройская лента DC «Хищные птицы» стартовала в прокате слабее ожиданий, собрав за первый уикенд в Северной Америке 33 миллиона долларов.

Ожидалось, что сборы первых четырех дней проката в США и Канаде составят 45-50 миллионов долларов.

Мировой прокат (без учета Северной Америки) принес киноленте 48 миллионов долларов. Таким образом, сборы первого уикенда оказались меньше, чем бюджет фильма (84,5 миллиона долларов США).

Разочаровывающий, по выражению CNN, старт «Хищных птиц» все равно привел картину на первое место по сборам в Северной Америке.

В России лента также возглавила прокат, собрав за первые четыре дня 234 миллиона рублей (3,6 миллиона долларов).

«Джокер», вышедший в октябре 2019-го, собрал за время проката больше миллиарда долларов. В том числе из-за этого ожидания от «Хищных птиц» были достаточно высокими, пишет The New York Times.