Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ознакомлен с , но Кремль не может вмешиваться в работу правоохранительных органов.

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону. В данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно. Тем более со стороны главы государства», — заявил Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети». Они получили от шести до 18 лет лишения свободы.

В начале февраля родители фигурантов дела написали Путину открытое письмо, в котором рассказывали о фальсификации доказательств в деле и подчеркивали, что обвинение в нем «фактически ничем не обосновано». Они просили президента обратить внимание на дело.