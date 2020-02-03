«Они не боятся никого, кроме вас и вашей реакции». Родители фигурантов дела «Сети» написали открытое письмо Владимиру Путину

Родители фигурантов дела «Сети» написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его обратить внимание на дело.

Авторы письма рассказали о фальсификации доказательств в деле и отметили, что обвинение в нем «фактически ничем не обосновано», а в ходе процесса были оставлены без внимания свидетельства о физическом и психологическом давлении даже со стороны свидетелей обвинения.

Родители фигурантов дела также отметили, что несмотря на многочисленные обращения действия сотрудников ФСБ, о пытках со стороны которых говорили обвиняемые, так и не были расследованы должным образом.

Приговор семерым фигурантам дела «Сети» будет вынесен 10 февраля. Прокуратура просит приговорить их к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.