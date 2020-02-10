В Петербурге задержали Надежду Толоконникову

Полиция Петербурга задержала участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, сообщил в твиттере другой участник группы Петр Верзилов.

Верзилов уточнил «Медиазоне», что кроме Толоконниковой во время фотосессии в художественной студии в Академическом переулке задержали еще 12 человек. Толоконникова подтвердила эту информацию.

Задержанных везут в 16-е отделение полиции на Васильевском острове, уточнил Верзилов. По его словам, причины задержания пока не называют.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти это не комментируют.

9 февраля Надежда Толоконникова заявила, что полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot, проходившие в киностудии «Ленфильм». На киностудии при этом заявили, что участники группы сами переоделись полицейскими.