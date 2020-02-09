Полиция помешала съемкам клипа Pussy Riot на «Ленфильме»

Обновлено. Директор «Ленфильма» Инесса Юрченко в беседе с Znak.com назвала причиной остановки съемок аварию на электросетях. Настоящих полицейских на студии, по ее словам, не было: «Показывать актеров и провоцировать общественность некрасиво».

Полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot «Бесит» на киностудии «Ленфильм», сообщила «Медиазоне» участница группы Надежда Толоконникова.

«У нас тут менты и „эшники“ <…> они зашли сначала, чтобы взять объяснение о том, что „пропаганды гомосексуализма и экстремизма“ у нас тут не будет, потом ушли к начальству „Ленфильма“, и через полчаса во всем здании вырубили свет», — сказала Толоконникова.

Для продолжения съемок арендовали генератор, но его на территорию «Ленфильма» пронести не разрешили.

По словам Толоконниковой, за два дня до начала работы в студию приходили «сотрудники в штатском» и «убедительно просили» отменить съемки. «Ленфильм» отказался, утверждает она.