Президент Казахстана сменил главу области, где в беспорядках погибли десять человек

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Жамбылской области Аскара Мырзахметова после того, как в регионе произошли массовые беспорядки.

Новым главой области стал Бердибек Сапарбаев, с августа 2019 года занимавший пост заместителя премьер-министра страны, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на администрацию президента.

Также в отставку отправлен глава полиции Жамбылской области Арман Оразалиев. Руководителем департамента областной полиции назначен Жанат Сулейменов, ранее занимавший пост первого заместителя министра внутренних дел Казахстана.

7 февраля в селе Масанчи в Жамбылской области произошла массовая драка с участием около 300 человек. В ходе беспорядков, сопровождавшихся поджогами, были повреждены 30 домов и 23 автомобиля. По последним данным, погибли 10 человек, десятки пострадали. Возбуждено 25 уголовных дел. Причиной случившегося власти называют бытовой конфликт.

Подробнее о беспорядках в Казахстане В Казахстане в селе, где проживает этническое меньшинство, произошли массовые беспорядки. Погибли восемь человек, власти говорят о бытовом конфликте