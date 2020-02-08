В Казахстане в селе, где проживает этническое меньшинство, произошли массовые беспорядки. Погибли восемь человек, власти говорят о бытовом конфликте

На юге Казахстана вечером 7 февраля произошли массовые беспорядки. Согласно официальному заявлению МВД, в селе Масанчи Жамбылской области началась драка с участием более 70 человек, позже, когда информация о ней распространилась в соцсетях, к ней присоединились еще более 300 человек из соседних аулов. В драке применялись камни, арматура и огнестрельное оружие — в результате погибли восемь человек, 40 пострадали. Помимо этого были повреждены около 30 домов, магазины и машины. Позже конфликты возникли и в нескольких других селах. Сейчас, по заявлению властей, обстановка взята под контроль силами полиции и Нацгвардии, 47 человек задержаны. После инцидента усилена охрана границы с Киргизией, которая находится менее чем в 10 километрах от Масанчи.

Пожар, массовые беспорядки в посёлке Масанчи Silk Road

Причиной произошедшего называется бытовой конфликт. Власти не сообщили подробностей этого конфликта, ограничившись заявлением о том, что «идут следственные мероприятия, которые поминутно расскажут, что было, кто виноват, почему это произошло». Драке предшествовало нападение на полицейских — днем 7 февраля они остановили автомобиль из-за «нестандартного номера», его водитель попытался скрыться во дворе своего дома, а его родственники закидали полицейских камнями.

В ночь на 8 февраля в Казахстане на фоне беспорядков перестал работать мессенджер WhatsApp — власти официально причастность к сбою не комментировали, но после нормализации обстановки через несколько часов сбои в работе WhatsApp прекратились. При этом президент страны Касым Токаев потребовал «привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию», а СМИ в ночь на 8 февраля, когда беспорядки еще не были подавлены, получили рекомендации от властей «придерживаться официальной информации» по поводу ситуации.

В селе Масанчи преимущественно проживает национальное меньшинство — дунгане. Дунгане — потомки китайцев, переселившихся в Российскую империю из Китая в середине XIX века из-за преследований со стороны китайских властей. Из примерно 40 тысяч дунган, проживающих в Казахстане, в Масанчи живут 17 тысяч (это 94% населения всего села). В социальных сетях появлялись сообщения, что конфликт может иметь национальную подоплеку, но каких-либо независимых достоверных подтверждений этому нет.

Местные жители обвиняют власти в излишне медленной реакции. Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров заявил, что спецназ из Алма-Аты прибыл «с задержкой на целые сутки», рано утром 8 февраля — несмотря на то, что видеосвидетельства погромов появились в казахстанских соцсетях еще вечером. Он выразил уверенность, что жертв можно было бы избежать, если бы дополнительные подразделения были развернуты раньше.

Григорий Левченко