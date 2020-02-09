Трамп захотел удвоить бюджетные траты на искусственный интеллект

Администрация президента США попросит Конгресс удвоить расходы на технологии исскусственного интеллекта (ИИ), сообщили источники Reuters, знакомые с планами Белого дома.

В 2021 году финансирование разработок и исследований ИИ, по планам Вашингтона, должно вырасти с нынешних 973 миллионов долларов до двух миллиардов.

Также администрация Дональда Трампа попросит удвоить финансирование квантовых вычислений. Эти вложения должны вырасти до 860 миллионов долларов в течение ближайших двух лет.

Собеседники Reuters объяснили такие планы Белого дома желанием «идти в ногу с Китаем», который прилагает «значительные усилия» для развития ИИ и квантовых технологий.

Главный технический директор США Майкл Крациос в разговоре с Reuters не подтвердил названные агентством цифры, но заверил, что «бюджет будет гарантировать лидерство Америки» в этих сферах.

«От этого зависит экономическая мощь Америки и ее национальная безопасность», — цитирует Крациоса агентство.

Reuters напоминает, что в 2019 году Белый дом называл вложения в ИИ «критически важными» для медицинской диагностики, промышленной робототехники и автономных автомобилей.