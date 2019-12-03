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Третья зима искусственного интеллекта, мировая валюта на блокчейне и выход Венгрии из ЕС Опубликованы «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Источник: Meduza
Ben Stansall / AFP / Scanpix / LETA

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год. Банк называет свои предсказания «маловероятными событиями, которые могут оказать огромное влияние на рынки». К официальным рыночным прогнозам они не относятся. Вот некоторые из этих «шокирующих прогнозов».

Наступит третья зима искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) ждет новый затяжной период потери интереса и сокращение финансирования таких разработок. За последние 10 лет технологические корпорации, в том числе производители микрочипов, потратили десятки миллиардов долларов на исследования и разработку технологий. Но прибыль компаний не увеличивается вместе с огромным ростом расходов. 

Что касается самих технологий, то, например, прогресс в глубоком машинном обучении уже в 2019-м стал самым медленным за пять лет. Кроме того, на обучение, например, больших нейросетей тратят все больше и больше энергии, достижения при этом становятся все скромнее и скромнее.

Баланс затрат и результатов смогут поддерживать только крупнейшие компании, такие как Facebook, Google и Microsoft, и в конечном итоге венчурный капитал откажется от вложений в ИИ.

Нефть победит зеленую энергетику

Возобновляемая энергетика в 2020-м столкнется с последствиями низкой рентабельности инвестиций. Нефтегазовая отрасль внезапно окажется в выигрыше. Добыча сланцевой нефти в США будет все более невыгодной, ОПЕК, видя сокращение производства сланцевых углеводородов, объявит о снижении добычи, одновременно спрос на нефть в Азии вырастет. В итоге цена Brent вырастет до 90 долларов за баррель.

Азиатская резервная валюта на блокчейне потеснит доллар в международной торговле

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций запустит новый резервный актив — «азиатское право заимствования» (Asian Drawing Right, ADR). Работать он будет на блокчейне, один ADR будет равен двум долларам США. Местные экономики, а затем Россия и страны ОПЕК перейдут на расчеты в ADR, что снизит денежный поток США. Доллар за несколько месяцев ослабеет относительно ADR на 20%, относительно золота — на 30%.

Венгрия выйдет из Евросоюза

Из-за ограничений для СМИ, правозащитников, судей и ученых, которые вводит венгерский премьер-министр Виктор Орбан, Будапешту будет все труднее договариваться с Брюсселем. Страна будет получать все меньше экономической помощи, европейские компании пересмотрят свои планы по инвестициям в Венгрию, которая в итоге предпримет шаги, чтобы последовать за Великобританией и покинуть Евросоюз.

Пересказала Татьяна Пашкова