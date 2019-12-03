Третья зима искусственного интеллекта, мировая валюта на блокчейне и выход Венгрии из ЕС Опубликованы «шокирующие прогнозы» на 2020 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год. Банк называет свои предсказания «маловероятными событиями, которые могут оказать огромное влияние на рынки». К официальным рыночным прогнозам они не относятся. Вот некоторые из этих «шокирующих прогнозов».
Наступит третья зима искусственного интеллекта
Искусственный интеллект (ИИ) ждет новый затяжной период потери интереса и сокращение финансирования таких разработок. За последние 10 лет технологические корпорации, в том числе производители микрочипов, потратили десятки миллиардов долларов на исследования и разработку технологий. Но прибыль компаний не увеличивается вместе с огромным ростом расходов.
Что касается самих технологий, то, например, прогресс в глубоком машинном обучении уже в 2019-м стал самым медленным за пять лет. Кроме того, на обучение, например, больших нейросетей тратят все больше и больше энергии, достижения при этом становятся все скромнее и скромнее.
Баланс затрат и результатов смогут поддерживать только крупнейшие компании, такие как Facebook, Google и Microsoft, и в конечном итоге венчурный капитал откажется от вложений в ИИ.
Нефть победит зеленую энергетику
Возобновляемая энергетика в 2020-м столкнется с последствиями низкой рентабельности инвестиций. Нефтегазовая отрасль внезапно окажется в выигрыше. Добыча сланцевой нефти в США будет все более невыгодной, ОПЕК, видя сокращение производства сланцевых углеводородов, объявит о снижении добычи, одновременно спрос на нефть в Азии вырастет. В итоге цена Brent вырастет до 90 долларов за баррель.
Азиатская резервная валюта на блокчейне потеснит доллар в международной торговле
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций запустит новый резервный актив — «азиатское право заимствования» (Asian Drawing Right, ADR). Работать он будет на блокчейне, один ADR будет равен двум долларам США. Местные экономики, а затем Россия и страны ОПЕК перейдут на расчеты в ADR, что снизит денежный поток США. Доллар за несколько месяцев ослабеет относительно ADR на 20%, относительно золота — на 30%.
Венгрия выйдет из Евросоюза
Из-за ограничений для СМИ, правозащитников, судей и ученых, которые вводит венгерский премьер-министр Виктор Орбан, Будапешту будет все труднее договариваться с Брюсселем. Страна будет получать все меньше экономической помощи, европейские компании пересмотрят свои планы по инвестициям в Венгрию, которая в итоге предпримет шаги, чтобы последовать за Великобританией и покинуть Евросоюз.