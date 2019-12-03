Третья зима искусственного интеллекта, мировая валюта на блокчейне и выход Венгрии из ЕС Опубликованы «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Наступит третья зима искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) ждет новый затяжной и сокращение финансирования таких разработок. За последние 10 лет технологические корпорации, в том числе производители микрочипов, потратили десятки миллиардов долларов на исследования и разработку технологий. Но прибыль компаний не увеличивается вместе с огромным ростом расходов.

Что касается самих технологий, то, например, прогресс в глубоком машинном обучении уже в 2019-м стал самым медленным за пять лет. Кроме того, на обучение, например, больших нейросетей тратят все больше и больше энергии, достижения при этом становятся все скромнее и скромнее.

Баланс затрат и результатов смогут поддерживать только крупнейшие компании, такие как Facebook, Google и Microsoft, и в конечном итоге венчурный капитал откажется от вложений в ИИ.