В Ухани от коронавируса умерла гражданка США. Общее число жертв превысило 700 человек

В Ухани от новой коронавирусной инфекции умер гражданин США. Как пишет South China Morning Post, это первый случай гибели в Китае иностранного гражданина с начала эпидемии.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, погибшая — женщина, ей было около 60 лет.

В общей сложности за последние сутки в Китае от болезни умерли 86 человек, 81 из которых — в провинции Хубэй. Общее число погибших с начала эпидемии достигло 724 человек.

Суммарное количество заболевших достигло 34 876 человек.