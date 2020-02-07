США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каеды на Аравийском полуострове»

Американские военные по приказу Дональда Трампа провели спецоперацию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Рими, основатель и лидер террористической группировки «Аль-Каеда на Аравийском полуострове», сообщает Белый дом.

В пресс-релизе говорится, что террорист примкнул к «Аль-Каеде» еще в 1990-е годы, работая на Осаму бин Ладена в Афганистане. До настоящего времени он считался заместителем нынешнего главы «Аль-Каеды» Аймана аль-Завахири.

Подробности спецоперации не приводятся. За информацию о местонахождении аль-Рими спецслужбы США обещали 10 миллионов долларов.

«Под руководством аль-Рими „Аль-Каеда на Аравийском полуострове“ осуществляла акты насилия против мирных граждан в Йемене, планировала и поощряла многочисленные атаки против США и их военнослужащих. Его смерть ослабит группировку и приблизит нас к устранению угроз национальной безопасности», — заявили в Белом доме.