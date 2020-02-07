Международные резервы России вернулись к докризисному уровню 2008 года
Источник: Банк России
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Международные резервы России за январь 2020-го выросли на 7,9 миллиарда долларов США и составили 562,3 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ.
Как пишет «Интерфакс», это больше, чем перед началом мирового финансового кризиса 2008 года. В середине сентября 2008-го международные резервы РФ составляли 560 миллиардов долларов.
Через полгода после начала финансового кризиса 2008 года — в марте 2009-го — международные резервы России сократились до 376 миллиардов долларов. Затем начали восстанавливаться, но в конце 2014-го, после резкого обвала рубля по отношению к доллару и евро, вернулись к показателям 2009-го года.