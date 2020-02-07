Международные резервы России вернулись к докризисному уровню 2008 года

России за январь 2020-го выросли на 7,9 миллиарда долларов США и составили 562,3 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ.

Как пишет «Интерфакс», это больше, чем перед началом мирового финансового кризиса 2008 года. международные резервы РФ составляли 560 миллиардов долларов.

Через полгода после начала финансового кризиса 2008 года — в марте 2009-го — международные резервы России сократились до 376 миллиардов долларов. Затем начали восстанавливаться, но в конце 2014-го, после резкого обвала рубля по отношению к доллару и евро, вернулись к показателям 2009-го года.

О долгосрочных последствиях финансового кризиса 2008-2009 годов Со времени глобального финансового кризиса прошло 10 лет. Мы ощущаем его до сих пор