Иностранцы смогут получить российское гражданство без отказа от имеющегося

Власти России намерены отменить норму о том, что иностранцы обязаны отказаться от имеющегося у них гражданства для получения гражданства РФ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соответствующие изменения будут внесены в закон о гражданстве. В Белом доме сообщили, что работа над поправками находится на финальной стадии. Законопроект еще не внесен в Госдуму, но депутаты планируют принять его уже в весеннюю сессию, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Член рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики, депутат Госдумы Леонид Калашников рассказал, что закон о гражданстве могут ждать и другие изменения: для соискателей гражданства РФ могут отменить требования о непрерывном проживании в стране в течение пяти лет и необходимости подтверждать законный источник доходов.

Концепции государственной миграционной политики, принятая в 2018 году, предписывает упростить правила выдачи виз в Россию и предоставления российского гражданства.

В 2019 году Владимир Путин упросил процедуру получения российского гражданства для высококвалифицированных специалистов и жителей Донбасса. Кроме того, иностранцам предоставили возможность получить бессрочный вид на жительство в России.