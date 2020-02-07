Госпиталь в Ухани подтвердил смерть врача Ли Вэньляна, предупреждавшего о коронавирусе

Госпиталь в Ухани сообщил о смерти от коронавирусной инфекции врача Ли Вэньляна, который одним из первых предупреждал об опасности нового вируса.

Как сообщили в госпитале, смерть 34-летнего врача наступила 7 февраля в 2:58 по местному времени (21:58 мск 6 февраля).

Издание Global Times, контролируемое Компартией Китая, сообщило о смерти Ли еще вечером 6 февраля. Через несколько часов твит с этим сообщением был удален, а газета со ссылкой на госпиталь написала, что врач жив и находится в критическом состоянии. По данным «Би-би-си», после того как смерть Ли начали обсуждать в соцсетях, чиновники потребовали подключить его к аппарату искусственного жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях изменить с «умер» на «находится в критическом состоянии».

Ли обратил внимание на новый вирус еще в конце декабря 2019 года, сначала полагая, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии. Он опубликовал сообщение об этом в WeChat, после чего врача отчитали за распространение «ложных комментариев». Сам он заболел в середине января.