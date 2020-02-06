Умер китайский врач, предупредивший о коронавирусе и заразившийся им

Умер офтальмолог из города Ухань Ли Вэньлян, который в конце декабря предупреждал о новом коронавирусе и сам им заразился. Об этом сообщает китайская англоязычная газета Global Times.

Издание уточняет, что Вэньлян умер из-за коронавируса.

Вэньлян в конце января сообщил, что пытался предупредить коллег о пациентах c вирусной инфекцией еще в конце декабря 2019-го.

Сначала он решил, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии, сообщение об этом Вэньлян опубликовал в WeChat. Чиновники и полиция отчитали медика за распространение «ложных комментариев», он вернулся к работе, а в середине января заболел сам.

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