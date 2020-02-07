Число погибших от коронавируса в Китае превысило 600 человек

По состоянию на утро 7 февраля в Китае зафиксированы еще 73 смертельных исхода от . Таким образом, общее число погибших составляет 636 человек, сообщает South China Morning Post.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки выявлены еще 3143 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Этот показатель сокращается второй день подряд, однако медики пока не говорят о спаде эпидемии. Общее число заболевших составляет 31 тысячу 161 человек.

387 пациентов за сутки излечились от болезни, а всего — более 1,3 тысячи человек.