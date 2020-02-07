Число погибших от коронавируса в Китае превысило 600 человек
Источник: South China Morning Post
Надежный источник
По состоянию на утро 7 февраля в Китае зафиксированы еще 73 смертельных исхода от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число погибших составляет 636 человек, сообщает South China Morning Post.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки выявлены еще 3143 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Этот показатель сокращается второй день подряд, однако медики пока не говорят о спаде эпидемии. Общее число заболевших составляет 31 тысячу 161 человек.
387 пациентов за сутки излечились от болезни, а всего — более 1,3 тысячи человек.