Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Банк России объявил о снижении на 0,25 процентных пункта, до 6% годовых.

Регулятор «допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», если ситуация в экономике России будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.

Ключевую ставку финансовый регулятор пересматривает впервые в 2020 году. В прошлом году ЦБ менял ключевую ставку пять раз, последний — в декабре.

За первую декаду января средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков упала до 5,927% годовых. Ставки по вкладам для населения напрямую зависят от ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ.