ВОЗ впервые зафиксировала сокращение числа вновь заболевших коронавирусной инфекцией в Китае

Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Китае по итогам 5 февраля впервые со времени вспышки эпидемии сократилось по сравнению с предыдущим днем. Об этом 6 февраля заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным програмам Майк Райан.

При этом Райан отметил, что говорить о том, что эпидемия прошла свой пик, пока рано. В провинции Хубэй, где находится город Ухань, локальный рост числа заболевших продолжился.

С декабря коронавирусная инфекция была зафиксирована у более чем 28 тысяч человек. Погибли, по данным на 6 февраля, более 550 человек, около 1200 вылечились. Более 90% случаев заболевания пришлось на материковый Китай.