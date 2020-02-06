Сын первого президента Киргизии Айдар Акаев умер в Москве в 44 года

В Москве умер сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщает 24.kg.

Айдару Акаеву было 44 года, у него внезапно остановилось сердце, пишет издание. По данным информированного источника «Интерфакса», причиной смерти стала сердечная недостаточность, возможно, спровоцированная тромбом.

Тело Айдара Акаева нашли в коттедже поселка «Зеленая Лощина» в Горках-10 на Рублево-Успенском шоссе, уточнил собеседник агентства.

Аскар Акаев руководил Киргизией до 2005 года, он бежал из страны во время «Тюльпановой революции». Как пишет 24.kg, у Акаева было четверо детей —Бермет, Айдар, Саадат и Илим.