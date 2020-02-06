Путин уволил четырех генералов МВД, в том числе министра внутренних дел Коми, обвиняемого во взятке

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнениях и назначениях в системе МВД и МЧС. В частности, от занимаемых должностей освобождены четыре генерала МВД, включая Виктора Половникова.

Генерал-майор Половников с 2015 года занимал пост министра внутренних дел по республике Коми. 16 января стало известно, что Половников задержан по подозрению во взятке в особо крупном размере. Суд санкционировал его арест.

Также от должности освобождены: начальник управления МВД по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксенов, начальник управления МВД по Приморскому краю генерал-майор Николай Афанасьев, начальник Главного управления МЧС по Чечне, генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьев.

Этим же указом с поста замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области уволен полковник юстиции Александр Сарафанов.