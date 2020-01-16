Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

Глава МВД по Коми генерал Виктор Половников задержан по делу о получении взятки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

У Половникова проводятся оперативно-следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В чем именно подозревают Половникова, в сообщении СК не уточняется. Сообщается лишь, что уголовное дело возбуждено о взятке в особо крупном размере.