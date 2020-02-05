В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой. Эту информацию RNS подтвердили в пресс-службе компании.

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам „Яндекса“. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — пояснили в пресс-службе.

По данным сервиса Downdetector, наибольшие проблемы у пользователей возникают при попытке зайти в почту или на главную страницу сервиса. Большая часть жалоб на сбои поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов европейской части России.