Суд ограничил в родительских правах мать и отца девочки, с рождения живущей в больнице

Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца пятилетней девочки, которая с рождения живет в медицинском центре «Мать и дитя». Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Медузы».

Девочку по решению суда передадут на попечение органу опеки, на чьей подведомственной территории расположен медицинский центр.

Суд также постановил взыскать в пользу ребенка алименты в размере ¼ от суммы заработка или другого дохода родителей.

Адвокат матери в беседе с корреспондентом «Медузы» сообщила, что подаст апелляцию. По мнению стороны защиты, решение суда «преждевременное».

Иск подавали органы опеки Москвы. Девочка родилась в 2014 году в клинике «Мать и дитя», после выписки мать вернула ее в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен. Пребывание девочки в больнице пять лет оплачивает ее отец.

Глава центра Марк Курцер говорил, что ребенок не нуждается в стационаре, сообщал «Коммерсант». В марте 2019-го девочку выписали, суд обязал родителей забрать ее из больницы, но они этого не сделали. Ранее поданные иски об ограничении родительских прав отклонялись, добавляет ТАСС, не уточняя, кто обращался в суд.