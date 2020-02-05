«Радио Свобода»: в Туркмении чиновникам старше 40 лет приказали стать седыми

Власти Туркмении с 1 февраля запретили мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных и бюджетных учреждениях, красить седые волосы в черный цвет. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (туркменское подразделение «Радио Свобода») со ссылкой на учителей и врачей, слышавших о запрете.

Одновременно с этим от мужчин с естественным цветом волос потребовали, чтобы они придали волосам седой оттенок.

Руководители госучреждений связали запрет с тем, что у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова седые волосы. Теперь на встречи с ним будут допускать в основном седовласых людей.

«Радио Азатлык» отмечает, что ранее, когда Бердымухамедов сам красил седые волосы в черный цвет, от чиновников и бюджетников требовали, чтобы они скрывали седину.

Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился на публике с седыми волосами в июле 2018 года. В августе того же года в мужских и женских парикмахерских запретили красить волосы. В январе 2019-го власти потребовали, чтобы госучреждения закупили портреты с поседевшим президентом.

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