Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать аптечные сети из-за завышения цен на медицинские маски. Об этом, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

В регионах России, граничащих с Китаем, стоимость масок выросла незначительно. Самый существенный рост зафиксирован в Дагестане, где цены завышены на 650%, сказал Цариковский.

«Когда такие завышения цен происходят во время чрезвычайных ситуаций, мы считаем это экономическим мародерством, и будем поступать как с мародерами, принимая все меры антимонопольного регулирования», — сказал замглавы ФАС.

Президент России Владимир Путин в то же время призвал закрывать аптеки, завышающие цены на маски, и отнимать лицензии у аптечных сетей, которые «решили нажиться» на новой коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс».

На фоне распространения Всемирная организация здравоохранения 28 января выпустила рекомендации по использованию медицинских масок. ВОЗ назвала маски одной из профилактических мер, ограничивающей распространение респираторных заболеваний, но отметила, что ими стоит пользоваться уже заболевшим людям. Для адекватной защиты ВОЗ также рекомендовала применять другие меры, включая гигиену рук и респираторную гигиену. ВОЗ призвала не использовать одноразовые маски повторно.