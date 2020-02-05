Gay.ru пожаловался на блокировку в Европейский суд по правам человека

Администрация сайта gay.ru обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на блокировку в России. Об этом «Медузе» сообщили в правозащитной группе «Агора».

Работавший с 1997 года ресурс внесли в реестр запрещенных сайтов в мае 2018-го по решению Алтайского районного суда Хакасии. Суд счел, что на gay.ru содержится «информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», в том числе среди несовершеннолетних.

Верховный суд Хакасии оставил постановление районной инстанции в силе.

Как сказано в жалобе в ЕСПЧ (имеется в распоряжении «Медузы»), на gay.ru есть пометка 18+, как того требует российское законодательство.

При этом, как указывает заявитель, не существует «эффективного способа разграничить аудиторию интернет-ресурса по возрасту без полной идентификации личности пользователя, что было бы чрезмерным вмешательством в право на уважение частной и семейной жизни».

Таким образом, полагает администрация сайта, норма, на основании которой gay.ru заблокировали в России, «чрезмерно неопределенна и непредсказуема» в своем применении.

«Указанное законодательство имеет, по сути, дискриминационный характер <…> правовые нормы выходят за рамки того, что необходимо для защиты несовершеннолетних от непристойного поведения», — сказано в жалобе, направленной в ЕСПЧ.

При подаче жалобы в Верховный суд Хакасии адвокаты, представлявшие gay.ru, также указывали, что районный суд нарушил права истцов на справедливое разбирательство. В частности, владельцу ресурса не сообщили о судебном процессе. Кроме того, сторона защиты указывала на отсутствие доказательств пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, поскольку к делу не привлекали экспертов.