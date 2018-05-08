Gay.ru обжаловал решение о блокировке в Верховном суде Хакасии

Meduza
14:44, 8 мая 2018
Надежный источник

Сайты Gay.ru и Lesbi.ru подали в Верховный суд Хакасии апелляцию на решение Алтайского районного суда об их блокировке. Об этом «Медузе» сообщила адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с международной правозащитной группой «Агора».

По мнению адвоката Натальи Монс, которая представляет интересы истцов, при рассмотрении нижестоящей инстанцией было нарушено право на справедливое разбирательство.В частности, владельцу сайтов ничего не сообщили о разбирательстве, в результате чего Gay.ru и Lesbi.ru не смогли «изложить свою позицию по существу спора и представить свои доводы».

«Выводы суда о том, что размещенная на этих сайтах информация якобы содержит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, не подтверждаются доказательствами. К участию в деле не привлекли экспертов и специалистов», — заявила адвокат.

Сайты Gay.ru и Lesbi.ru были внесены в реестр запрещенных сайтов решениями Алтайского районного суда Хакасии. Суд решил, что там в свободном размещена «информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения». По мнению суда, распространение такой информации в интернете запрещено.
В России с 2013 года действует административное наказание за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». На сайтах Gay.ru и Lesbi.ru есть отметки, что они предназначены для людей не моложе 18 лет.
Сайт Gay.ru работает с 1997 года и позиционирует себя как «российский сервер геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов». Lesbi.ru и Gay.ru — родственные сайты.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Сколько (как минимум) потратят на исполнение нового «майского указа». Отвечает Дмитрий Медведев

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы