Gay.ru обжаловал решение о блокировке в Верховном суде Хакасии

Сайты Gay.ru и Lesbi.ru подали в Верховный суд Хакасии апелляцию на решение Алтайского районного суда об их блокировке. Об этом «Медузе» сообщила адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с международной правозащитной группой «Агора».

По мнению адвоката Натальи Монс, которая представляет интересы истцов, при рассмотрении нижестоящей инстанцией было нарушено право на справедливое разбирательство.В частности, владельцу сайтов ничего не сообщили о разбирательстве, в результате чего Gay.ru и Lesbi.ru не смогли «изложить свою позицию по существу спора и представить свои доводы».

«Выводы суда о том, что размещенная на этих сайтах информация якобы содержит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, не подтверждаются доказательствами. К участию в деле не привлекли экспертов и специалистов», — заявила адвокат.