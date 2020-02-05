Alphabet создала сервис для распознавания фейковых фотографий

Входящая в холдинг Alphabet (материнская компания Google) компания Jigsaw представила бесплатный сервис Assembler, предназначенный для определения подлинности фотографий и распознавания следов редактирования на них.

Программа может выявлять как слияние фотографий или копирование объектов, так и , созданные с помощью нейронных сетей. К разработке Assembler были привлечены исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, Университета Мэрилэнда и итальянского Неаполитанского университета.

Assembler, по замыслу создателей, в первую очередь направлен на помощь журналистам новостных агентств, чтобы им было легче выявлять подделки из соцсетей. Сейчас в его тестировании участвуют некоторые крупные СМИ, в частности, Agence France-Presse.

Для широкого использования Assembler выпускать не планируется.

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