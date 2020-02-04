В РПЦ предложили обсудить отказ от освящения оружия массового поражения

предложило отказаться от освящения оружия избирательного действия и оружия массового поражения. Соответствующий документ опубликован на сайте РПЦ. Его направили в епархии для сбора отзывов, который продлится до 1 июня.

Авторы документа указывают, что освящение такого оружия не отражено в традиции РПЦ, такие обряды следует «исключить из пастырской практики».

Об отказе освящать оружие в РПЦ задумались летом 2019 года, тогда же началась работа над документом, сообщала «Русская служба Би-би-си».

Издание приводило несколько примеров освящения оружия. Так, в декабре 2016 года во Владивостоке священник освятил боевые самолеты Су-25 и военную технику. В 2015 году в Ростовской области освятили два новых фронтовых бомбардировщика Су-34.

На Байконуре и на космодроме Восточный освящают космические ракеты.

Читайте также Зачем освящают ракеты?